HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live Sharia Market Pit Stop Bersama MNC Sekuritas dan BEI Bahas Pasar Modal Syariah Malam Ini

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |10:39 WIB
Saksikan IG Live Sharia Market Pit Stop Bersama MNC Sekuritas dan BEI Bahas Pasar Modal Syariah Malam Ini
Saksikan IG Live MNC Sekuritas Bersama BEI Bahas Pasar Modal Syariah Malam Ini (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Menjawab kebutuhan investasi pasar modal berbasis syariah, MNC Sekuritas memfasilitasi edukasi dan juga transaksi saham serta reksa dana berbasis syariah melalui aplikasi MotionTrade Syariah.

Terdapat lebih dari 600 saham syariah yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada bulan Mei 2024. Investor tentu perlu mencari informasi dan juga menganalisis perusahaan yang akan diinvestasikan agar mencapai keuntungan yang maksimal.

Pada dasarnya, pasar modal syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini untuk memastikan bahwa aktivitas finansial dan investasi yang terjadi dalam pasar modal tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku. Namun demikian, investasi di pasar modal syariah tidak terbatas pada golongan tertentu. Siapapun dapat menjalankan investasi ini.

Anda dapat belajar dan memperdalam pengetahuan tentang investasi di pasar modal syariah bersama MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia.

Saksikan “Sharia Market Pit Stop” melalui Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas pada Jumat (31/5/2024) pukul 19.00 WIB bersama Head of Sharia Business MNC Sekuritas Indah Nurhabibah dan Staf Pengembangan Bisnis Syariah Bursa Efek Indonesia Wildan Syuruq.

Sebagai informasi, IDX Islamic bersama MNC Sekuritas masih membuka kesempatan bagi pengguna MotionTrade Syariah untuk mengikuti kompetisi trading saham syariah yaitu IDX Islamic Challenge 2024. IDX Islamic Challenge 2024 diselenggarakan dalam 2 periode kompetisi.

Halaman:
1 2
