Yuk Belajar! Bedah Saham-Saham Syariah Bersama MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, ETF dan produk turunan lainnya.

Di era modern ini, investasi saham menjadi salah satu pilihan populer untuk mengembangkan kekayaan. Saham syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan saham konvensional.

Perbedaannya adalah saham-saham yang masuk ke kategori syariah mengharuskan agar perusahaan (emiten) tersebut tidak melanggar prinsip syariah, antara lain: perjudian, lembaga keuangan konvensional (ribawi), minuman haram, dan lain sebagainya.

Setiap investasi tentunya memiliki risiko. Sama halnya dengan saham konvensional, saham syariah juga memiliki risiko yang perlu Anda ketahui. Maka dari itu, sebelum melakukan investasi pada saham syariah, ada baiknya jika Anda memahami risiko dan juga cara kerja saham syariah. Lantas, bagaimana tips memilih saham syariah dan cara menganalisis fundamental saham syariah?.