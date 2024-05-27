Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Uji Level 7.309

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan terkoreksi dahulu untuk menguji 7.175, selanjutnya apabila IHSG mampu bertahan di atas 7.136 sebagai supportnya.

"Maka IHSG berpeluang kembali menguat untuk menguji 7.309 hingga 7.415. Namun, apabila IHSG mampu bertahan di atas 7.179," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (27/5/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.136, 7.072 dan resistance 7.364. 7.396.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

MARK - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 885-900

Target Price: 965, 1.025

Stoploss: below 860