IHSG Awal Pekan Berpotensi Koreksi Jangka Pendek

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi koreksi jangka pendek pada sepanjang perdagangan awal pekan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.154 - 7.272.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pekan terakhir jelang pergantian bulan pola gerak IHSG terlihat masih betah berada dalam rentang konsolidasi wajarnya.

"Sedangkan potensi kenaikan jangka panjang masih terlihat terbuka namun dalam jangka pendek potensi tekanan masih akan membayangi pergerakan IHSG,” tulis William dalam risetnya, Senin (27/5/2024).

Menurut William, dalam beberapa waktu mendatang pergerakan IHSG masih akan cenderung bergerak sideways, dan juga masih akan diwarnai oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga komoditas.