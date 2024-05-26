Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Pergerakan IHSG Pekan Depan Usai Libur Panjang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |19:35 WIB
Intip Pergerakan IHSG Pekan Depan Usai Libur Panjang
IHSG Diprediksi Melemah (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pekan lalu 20-22 Mei 2024 ditutup melemah cukup tajam di level 7.222 atau turun 1,4% dalam seminggu.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Dimas Krisna Ramadhani menegaskan saat ini IHSG sedang menguji support MA20 daily yang berada di level 7.157.

Menurut Dimas, apabila tidak mampu bertahan maka IHSG berpotensi untuk terus turun ke level 6.800-7.000 dalam jangka pendek.

"Jika dilihat dari aliran dana asing yang sampai saat ini konsisten mencatatkan outflow dan pergerakan saham big banks yang merupakan movers IHSG, IHSG berpotensi untuk breakdown support 7.000 dan melanjutkan koreksinya ke level 6.500 - 6.600 dalam jangka menengah," jelas Dimas dalam risetnya, Minggu (26/5/2024).

Dimas menjelaskan pelemahan IHSG pada pekan lalu tertopang 2 top losers yakni IDX Financial dan IDX Consumer Cyclical. Dijelaskan Dimas, sektor IDX Financial melemah -3,1% selama seminggu terakhir.

Pelemahan pada emiten big banks di minggu lalu membuat sektor financial menjadi pemberat bagi indeks. Pelemahan pada saham big banks disebabkan oleh aliran dana asing yang konsisten mencatatkan outflow hingga saat ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/278/3188038/ihsg_ditutup_menguat-fgW5_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.632 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/278/3187974/ihsg_menguat-xN5j_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.655
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/278/3187948/ihsg_menguat-z064_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.658 Jelang Akhir Pekan, Sentuh Rekor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187835/ihsg_ditutup_menguat-C5Y2_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.640
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187749/ihsg_sesi_i-lmES_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,27 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187697/ihsg_menguat-DRw1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.646, Saham UNTR-MAPI Puncaki Top Gainers
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement