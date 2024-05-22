Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sambut Libur Panjang, IHSG Hari Ini Menguat ke Level 7.222

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |16:28 WIB
Sambut Libur Panjang, IHSG Hari Ini Menguat ke Level 7.222
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. Menyambut libur panjang, IHSG ditutup menguat 36,34 poin atau 0,51% ke level 7.222,38.

Pada penutupan perdagangan Rabu (22/5/2024), terdapat 281 saham menguat, 267 saham melemah dan 230 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,1 triliun dari 14,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,48% ke 895,844, indeks JII menguat 0,64% ke 528,608, indeks IDX30 menguat 0,51% ke 450,747 dan indeks MNC36 menguat 0,38% ke 334,97.

Untuk indeks sektoral kompak menguat yakni energi 2,3%, industri 0,13%, non siklikal 1,02%, siklikal stagnan 0%, kesehatan 1,06%, keuangan 0,1%, properti 0,1%, teknologi 1,38%, infrastruktur 0,2%. Namun hanya sektor barang baku 0,68% dan transportasi 1,3% yang menguat.

