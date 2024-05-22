Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 7.198 Jelang Libur Panjang

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |09:30 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 7.198 Jelang Libur Panjang
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,17% di 7.198,19 pada hari ini Rabu (22/5/2024).

Semenit berjalan, IHSG masih kokoh 0,25% di 7.204,12. Sebanyak 173 saham menguat, 87 saham turun, sementara 199 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp417,04 miliar dari net-volume 335,75 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,35% di 894,70, indeks JII tumbuh 0,53% di 527,98, indeks MNC36 menanjak 0,13% di 334,12, dan IDX30 naik 0,26% di 449,64.

Sebagian besar sektor indeks merata hijau di bawah satu persen. Sedangkan yang turun hanya industri 0,16%, dan transportasi 0,56%.

Halaman:
1 2
