IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat ke Rentang 7.180-7.254

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi beregerak menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.180 – 7.254.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, IHSG bergerak menguat bertahan di atas 7180 yang merupakan batas demand zone sebelumnya.

"Pelemahan yang terjadi pada 2 candlestick sebelumnya dapat disimpulkan sebagai bear trap. Pada momentum bear trap ini kita diberikan kesempatan untuk buy on weakness sebelum penguatan lanjutan," tulis William dalam analisisnya, Senin (27/5/2024).

Saham-saham 2nd liner bergejolak, bisa menjadi pilihan tambahan selain dari saham-saham Prajogo Pangestu yang sudah membantu menopang IHSG selama ini.

"Sektor yang dapat Anda perhatikan adalah poultry, dan consumer goods," katanya.

Secara teknikal, pelemahan IHSG menguji support 7.180, dimana sebelumnya adalah resistance pada pembentukan demand zone.

"Selama batas 7.180 mampu dipertahankan maka arah pergerakan IHSG adalah potensi penguatan dengan target 7.254 dan all time high," katanya.