Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Edukasi Pasar Modal di Universitas Muhammadiyah Pontianak

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |15:07 WIB
MNC Sekuritas Edukasi Pasar Modal di Universitas Muhammadiyah Pontianak
MNC Sekuritas Dukung Galeri Investasi di UM Pontianak. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal mitra Galeri Investasi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Galeri ini bertajuk “The Roles of Capital Market in Global Economics".

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhamadiyah (KSPM FEB UM Pontianak) yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (FEB UNISMUH) dan juga Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Adapun sebanyak 80 peserta hadir secara offline di Conference Room Universitas Muhammadiyah Pontianak dan 436 peserta mengikuti secara online melalui Zoom.

Head of Product Management & Partnership MNC Sekuritas Luqman El Hakiem menjadi salah satu pembicara dalam seminar ini. Dalam pemaparannya, Luqman menyampaikan, meskipun tingkat suku bunga saat ini tinggi, Indonesia tetap memiliki keunggulan kompetitif dengan imbal hasil yang relatif menarik dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menonjol di Asia karena mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5%, didukung oleh makroekonomi yang kuat dengan adanya fundamental dan manajemen inflasi yang efektif,” papar Luqman, Kamis (27/6/2024).

Luqman menambahkan, untuk memilih sebuah sektor saham, didasarkan pada beberapa faktor seperti: ketahanan mencetak laba saat kondisi sulit, dividen yield yang tinggi, dan saham yang pergerakannya berlawanan dengan suku bunga. Beberapa saham pilihan yang dapat dijadikan pilihan dari sektor bank seperti BBCA dan BBRI dengan fundamental dan aset yang lebih stabil.

Seminar ini juga menghadirkan 2 (dua) narasumber lainnya, yaitu Head of IDX Sharia Capital Market Division Irwan Abdulloh, dan Academician/Researcher Universiti Malaysia Sarawak Evan Lau Poh Hock. Head of IDX Sharia Capital Market Division Irwan Abdulloh mengatakan bahwa generasi muda dapat mencoba memahami dan belajar pengelolaan keuangan serta saham atau reksa dana syariah sebagai salah satu instrumen berinvestasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193128/mnc_sekuritas-ESO2_large.jpg
Promo Awal Tahun, MNC Sekuritas Ajak Investor Baru Raih Cashback untuk Transaksi hingga Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191236/mnc_asset_management-ptD2_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management Bareng Phillip Sekuritas Indonesia, 2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190808/mnc_sekuritas-2a8F_large.jpg
3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement