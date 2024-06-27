MNC Sekuritas Edukasi Pasar Modal di Universitas Muhammadiyah Pontianak

JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal mitra Galeri Investasi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Galeri ini bertajuk “The Roles of Capital Market in Global Economics".

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhamadiyah (KSPM FEB UM Pontianak) yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (FEB UNISMUH) dan juga Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Adapun sebanyak 80 peserta hadir secara offline di Conference Room Universitas Muhammadiyah Pontianak dan 436 peserta mengikuti secara online melalui Zoom.

Head of Product Management & Partnership MNC Sekuritas Luqman El Hakiem menjadi salah satu pembicara dalam seminar ini. Dalam pemaparannya, Luqman menyampaikan, meskipun tingkat suku bunga saat ini tinggi, Indonesia tetap memiliki keunggulan kompetitif dengan imbal hasil yang relatif menarik dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menonjol di Asia karena mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5%, didukung oleh makroekonomi yang kuat dengan adanya fundamental dan manajemen inflasi yang efektif,” papar Luqman, Kamis (27/6/2024).

Luqman menambahkan, untuk memilih sebuah sektor saham, didasarkan pada beberapa faktor seperti: ketahanan mencetak laba saat kondisi sulit, dividen yield yang tinggi, dan saham yang pergerakannya berlawanan dengan suku bunga. Beberapa saham pilihan yang dapat dijadikan pilihan dari sektor bank seperti BBCA dan BBRI dengan fundamental dan aset yang lebih stabil.

Seminar ini juga menghadirkan 2 (dua) narasumber lainnya, yaitu Head of IDX Sharia Capital Market Division Irwan Abdulloh, dan Academician/Researcher Universiti Malaysia Sarawak Evan Lau Poh Hock. Head of IDX Sharia Capital Market Division Irwan Abdulloh mengatakan bahwa generasi muda dapat mencoba memahami dan belajar pengelolaan keuangan serta saham atau reksa dana syariah sebagai salah satu instrumen berinvestasi.