JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan selama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu berada di atas 6.698 sebagai supportnya, posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada level koreksi.
"Namun waspadai, apabila IHSG kembali terkoreksi agresif dan menembus 6.639, maka IHSG akan menguji 6.450-6.562," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (25/6/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.698, 6.639 dan resistance 6.959, 7.023.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
CUAN - Spec Buy
Spec Buy: 8,050-8,200
Target Price: 9,100. 10.200
Stoploss: below 7.950