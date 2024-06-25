IHSG Hari Ini Bergerak Sideways di Rentang 6.811-6.929

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini masih berpotensi bergerak dalam rentang sideways pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini berada di kisaran 6.811 - 6.929.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pola gerak IHSG masih terlihat cukup betah berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan peluang kenaikan terbatas yang masih terlihat.

"Masih terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah dan capital outflow secara ytd turut memberikan sentimen tersendiri terhadap pergerakan IHSG sehingga masih cukup besarnya potensi koreksi wajar tetap perlu diwaspadai,” tulis William dalam risetnya, Selasa (25/6/2024).

Menurut William, musim pembagian dividen oleh emiten akan turut mewarnai pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat tipis 9,1 poin atau 0,13 persen ke level 6.889,16 pada perdagangan.