HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Cenderung Menguat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |07:51 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Cenderung Menguat
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini berada di kisaran 6.721 – 6.894.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, secara teknikal IHSG masih belum mampu menembus resistance 6.894 dan 7.000, maka pergerakan IHSG masih memungkinkan untuk mixed dan memberikan kesempatan beli bawah.

"Tren yang mungkin terbentuk hingga akhir bulan Juni 2024 adalah sideways," tulis William dalam analisisnya, Selasa (25/6/2024).

Secara teknikal, IHSG mencoba menguat kembali setelah berhasil mempertahankan support pada level psikologis 6.700.

"Namun IHSG masih belum mengindikasikan reversal secara penuh, masih ada resistance pada 6.894 dan 7.000, diperkirakan akan terjadi pergerakan konsolidasi dulu sebelum penguatan lanjutan," ujar William.

