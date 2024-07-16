Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-Australia Punya Peluang Kembangkan Mobil Listrik

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:27 WIB
RI-Australia Punya Peluang Kembangkan Mobil Listrik
RI-Australia Punya Peluang Kolaborasi Kembangkan Kendaraan Listrik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Australia, Siswo Pramono menjelaskan pentingnya kolaborasi Indonesia-Australia dalam transisi energi hijau melalui pengembangan mobil listrik.

Menurutnya, sudah saatnya para peneliti Indonesia dan Australia bekerjasama untuk mencari solusi energi hijau yang paling efisien dan dapat diterapkan di kedua negara. Hal tersebut disampaikan Siswo saat menjadi pembicara kunci dalam “International Symposium on Critical Metals for Battery Production”, yang diselenggarakan oleh Swinburne University of Technology di kota Melbourne, Australia.

“Payung kerjasama sudah tersedia, di antaranya melalui MoU on bilateral mechanisms to progress electric vehicle collaboration between Indonesia and Australia, yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Australia pada tahun 2023,” ujar Siswo, Selasa (16/7/2024).

Siswo juga menjelaskan bahwa dalam perjanjian IACEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement), green energy transition merupakan salah satu prioritas kerjasama Indonesia Australia.

Menurut Dubes Siswo, Indonesia dan Australia bisa bekerjasama dalam transisi energi hijau melalui pengembangan dan pemanfaatan kendaraan listrik. Tingkat kebutuhan akan kendaraan listrik di Australia, sangat tinggi dan saat ini Indonesia mampu memproduksi mobil dan motor listrik.

Australia juga punya litium, sementara Indonesia punya nikel sebagai bahan baku baterei yang merupakan komponen penting dalam kendaraan listrik. Oleh karena itu, menurutnya sangat tepat jika Indonesia dan Australia bekerjasama.

Sementara itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, Mukhamad Najib, menjelaskan jika kantor Atdikbud KBRI selalu mendorong upaya-upaya penguatan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian antara Indonesia dan Australia.

Halaman:
1 2
