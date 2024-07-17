Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Tegaskan Produk Tembakau Alternatif Hanya Dijual untuk Orang Dewasa

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |17:43 WIB
Pengusaha Tegaskan Produk Tembakau Alternatif Hanya Dijual untuk Orang Dewasa
Produk Tembakau Alternatif untuk Dewasa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) memastikan pihaknya hanya akan menjual produk tembakau alternatif kepada orang dewasa, bukan kepada anak-anak di bawah umur, non-perokok, serta ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan memastikan bahwa seluruh anggota asosiasi kami mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait penjualan produk ini," kata Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasmita melalui keterangan di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Sebagai asosiasi pelaku usaha, Garindra juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan dan didistribusikan kepada konsumen yang juga menjadi komitmen kedua dari gabungan asosiasi produsen dan konsumen.

Produk-produk tembakau alternatif yang dipasarkan tersebut, kata dia, dipastikan telah melewati proses kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar keamanan sebagai bentuk perlindungan konsumen.

"Kami juga berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan penelitian yang berkelanjutan," ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Aliansi Vaper Indonesia (AVI) Johan Sumantri menyatakan pihaknya bersama APVI akan bersama-sama memberikan edukasi dan informasi yang tepat serta akurat kepada masyarakat mengenai penggunaan produk tembakau alternatif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155274/rupiah-i5sZ_large.jpg
Indonesia Bisa Kehilangan Penerimaan Negara Rp216,9 Triliun, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151784/rupiah-qxJ9_large.jpg
RI Terancam Rugi Ratusan Triliun Rupiah, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148620/industri_hasil_tembakau-YaFP_large.jpg
Setor ke Negara Rp240 Triliun, Industri Hasil Tembakau Hadapi Tekanan Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139107/industri_tembakau-xe8c_large.jpg
Serikat Pekerja Desak Deregulasi Aturan soal Tembakau dan Moratorium Kenaikan Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/320/3138209/rokok-9A1f_large.jpg
Aturan soal Rokok Direvisi hingga Rencana Kenaikan Cukai 2026 Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/320/3135862/zonasi_larangan_jualan_rokok-k5oE_large.jpg
Zonasi Larangan Penjualan Rokok Bikin Omzet Pedagang Anjlok 30%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement