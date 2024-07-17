Pengusaha Tegaskan Produk Tembakau Alternatif Hanya Dijual untuk Orang Dewasa

JAKARTA - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) memastikan pihaknya hanya akan menjual produk tembakau alternatif kepada orang dewasa, bukan kepada anak-anak di bawah umur, non-perokok, serta ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan memastikan bahwa seluruh anggota asosiasi kami mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait penjualan produk ini," kata Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasmita melalui keterangan di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Sebagai asosiasi pelaku usaha, Garindra juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan dan didistribusikan kepada konsumen yang juga menjadi komitmen kedua dari gabungan asosiasi produsen dan konsumen.

Produk-produk tembakau alternatif yang dipasarkan tersebut, kata dia, dipastikan telah melewati proses kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar keamanan sebagai bentuk perlindungan konsumen.

"Kami juga berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan penelitian yang berkelanjutan," ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Aliansi Vaper Indonesia (AVI) Johan Sumantri menyatakan pihaknya bersama APVI akan bersama-sama memberikan edukasi dan informasi yang tepat serta akurat kepada masyarakat mengenai penggunaan produk tembakau alternatif.