Jokowi Ungkap Alasan Batal Ngantor di IKN pada Juli

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |05:15 WIB
Jokowi Ungkap Alasan Batal Ngantor di IKN pada Juli
Jokowi Belum Pindah ke IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu kepastian persiapan pembangunan infrastruktur untuk melakukan kegiatan yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli 2024.

Menurutnya, jika infrastruktur sudah siap, ia memastikan akan berkantor di IKN.

“Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar,” kata Jokowi kepada wartawan.

Bahwa pembangunan infrastruktur di IKN ini bukan dibangun dua atau tiga tahun, melainkan jangka panjang.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan memulai kegiatan mengantor di ibu kota negara atau IKN pada akhir Juli 2024.

