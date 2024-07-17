Bagaimana Cara Agar HP Tidak di Bajak Pinjol? Ini Jawabannya

JAKARTA- Bagaimana cara agar HP tidak di bajak pinjol? Ini jawabannya. Ternyata ada cara untuk mencegah HP di bajak oleh pinjol.

Menarik untuk diketahui bagaimana cara agar HP tidak di bajak Pinjaman Online (pinjol), persoalan pinjaman online masih belum terselesaikan, apa lagi kalo nasabah belum juga membayarnya.

Biasa HP akan di bajak dan akan meneror teman maupun keluarga yang berada di daftar kontak nomor HP, bahkan pemilik HP tidak mengetahui bahwa perangkat nya sendang di sadap.

Bagaimana cara agar HP tidak di bajak pinjol? Ini jawabanya dan berikut cara nya:

1. Menghapus Sadap dari HP

Jika anda telah memberikan akses izin yang tidak seharusnya, anda dapat menghapus sadap dari HP anda. Beberapa aplikasi pinjol illegal dapat menanamkan fitur spyware untuk mencuri data pribadi anda.

2. Hati-Hati dengan Tautan Yang Anda Terima

Jika menerima tautan melalui pesan WA dari sumber yang tidak dikenal atau yang mencurigakan jangan asal mengklik link tersebut. Tautan itu mungkin akan mengarahkan anda ke situs yang meminta ke kontak anda.