Ini 8 Cara agar Pinjol Tidak Sebar Data Anda

Ilustrasi ini 8 cara agar pinjol tidak sebar data ( Foto : Freepik)

JAKARTA- Ini 8 cara agar pinjol tidak sebar data Anda menarik untuk diulas. Terlebih, merebaknya praktik penyebaran data nasabah oleh aplikasi pijol ilegal .

Saat nasabah terlambat atau gagal membayar pinjaman adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan nasabah.

Penyebaran data nasabah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk merusak reputasi nasabah, merusak hubungan sosial nasabah, dan efek buruk lainnya.

Berikut ini 8 cara agar pinjol tidak sebar data Anda:

1. Lunasi Tunggakan Utang

Ancaman penyebaran data oleh pinjol ilegal dapat segera diatasi dengan melunasi hutang yang belum terbayar. Namun, hal ini seringkali menjadi beban karena nasabah harus melunasi bukan hanya jumlah pinjaman pokok, tetapi juga bunga dan denda yang mungkin dikenakan.

2. Jangan berikan data informasi

Oleh karena itu jangan mengizinkan kalau ada aplikasi meminta mengizinkan data kontak HP. Hal itu bisa membuat data pribadi tersebar.

3. Buat Kesepakatan

Jika Anda belum bisa melunasi pinjaman dan bunganya, Anda bisa membuat kesepakatan dengan pihak pinjol tersebut mengenai cara penagihannya.

Anda bisa meminta keringanan dengan cara baik-baik dan membuat surat perjanjian agar tidak terjadi masalah di masa yang akan datang.

4. Hapus Izin Aplikasi Pinjol

Kalau data pribadi Anda sudah disalahgunakan, Anda bisa hapus data dan cache aplikasi HP ataupun dengan langsung meng-uninstall aplikasinya. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko data pribadi Anda tersebar secara lebih meluas.