Penjualan Kendaraan Bermotor Tembus 1,43 Juta Unit, Ketum Gaikindo: Jadi Potensi Positif

JAKARTA - Gaikindo mencatat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 1,43 juta unit sepanjang tahun 2023. Menurut Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi, ini merupakan hal yang positif.

Dalam pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Kamis (18/7/2024), Nangoi mengungkap bahwa angka penjualan tersebut merupakan yang tertinggi di negara-negara ASEAN.

Ia menilai dengan dimulainya basis produksi di Tanah Air ke depan, akan menjadi potensi, tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik tapi juga mendorong tumbuhnya ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia.

"Ini menjadi potensi positif dengan mulai terbangunnya basis produksi, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik tapi juga mendorong tumbuhan hanya ekspor kendaraan bermotor," katanya.

Lebih lanjut disampaikan Nangoi, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) kendaraan yang diproduksi di dalam negeri sendiri terus mencatatkan peningkatan hingga beberapa model TKDN-nya telah lebih dari 80%.