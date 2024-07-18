Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjualan Kendaraan Bermotor Tembus 1,43 Juta Unit, Ketum Gaikindo: Jadi Potensi Positif

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |12:49 WIB
Penjualan Kendaraan Bermotor Tembus 1,43 Juta Unit, Ketum Gaikindo: Jadi Potensi Positif
Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gaikindo mencatat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 1,43 juta unit sepanjang tahun 2023. Menurut Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi, ini merupakan hal yang positif.

Dalam pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Kamis (18/7/2024), Nangoi mengungkap bahwa angka penjualan tersebut merupakan yang tertinggi di negara-negara ASEAN.

Ia menilai dengan dimulainya basis produksi di Tanah Air ke depan, akan menjadi potensi, tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik tapi juga mendorong tumbuhnya ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia.

"Ini menjadi potensi positif dengan mulai terbangunnya basis produksi, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik tapi juga mendorong tumbuhan hanya ekspor kendaraan bermotor," katanya.

Lebih lanjut disampaikan Nangoi, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) kendaraan yang diproduksi di dalam negeri sendiri terus mencatatkan peningkatan hingga beberapa model TKDN-nya telah lebih dari 80%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/320/3138038/proving_ground_bekasi-dsIc_large.jpg
RI Punya Fasilitas Uji Kendaraan Terbesar di Asean, Dukung Industri Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094349/kadin-minta-wamenperin-siapkan-insentif-bagi-industri-otomotif-yAa3DOu9Lq.jpg
Kadin Minta Wamenperin Siapkan Insentif bagi Industri Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068342/fakta-industri-otomotif-ri-mandek-ternyata-ini-penyebabnya-8sVbWgBKPR.jpg
Fakta Industri Otomotif RI Mandek, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036092/menperin-5-pabrikan-otomotif-siap-bangun-pabrik-di-indonesia-ftx0D4s58Z.jpg
Menperin: 5 Pabrikan Otomotif Siap Bangun Pabrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036081/wapres-tuntut-industri-otomotif-adopsi-teknologi-ramah-lingkungan-GsmsBhSuiG.jpg
Wapres Tuntut Industri Otomotif Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036013/buka-giias-2024-wapres-dorong-kemandirian-industri-otomotif-iZXIsysndr.jpg
Buka GIIAS 2024, Wapres: Dorong Kemandirian Industri Otomotif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement