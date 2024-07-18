Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Latih Prabowo Jadi Presiden: Berpidato Evaluasi Proyek Strategis Nasional

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |18:47 WIB
Jokowi Latih Prabowo Jadi Presiden: Berpidato Evaluasi Proyek Strategis Nasional
Prabowo Subianto Gantikan Presiden Jokowi Berpidato di Evaluasi PSN. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menggantikan Presiden Joko Widodo dalam memberikan pidato pada acara Hasil Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.

"Saya di instruksikan mewakili Presiden Jokowi, dalam hal ini apa yang saya sampaikan adalah catatan dari beliau," kata Prabowo saat membuka sambutannya, Kamis (18/7/2024).

Prabowo mengakui memang sengaja diminta Presdien untuk menggantikan posisinya pada acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 untuk latihan berpidato di hadapan audience.

"Presdien ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti tidak terlalu kaget setelah dilantik (Presiden)," kata Prabowo.

"Itulah cara beliau (Presiden Jokowi), salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima, seorang pemimpin yang baik adalah yang legowo, kemudian yang menyiapkan penggantinya, jadi ini yang saya rasakan," tambahnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
