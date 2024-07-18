Jokowi Latih Prabowo Jadi Presiden: Berpidato Evaluasi Proyek Strategis Nasional

JAKARTA - Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menggantikan Presiden Joko Widodo dalam memberikan pidato pada acara Hasil Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.

"Saya di instruksikan mewakili Presiden Jokowi, dalam hal ini apa yang saya sampaikan adalah catatan dari beliau," kata Prabowo saat membuka sambutannya, Kamis (18/7/2024).

BACA JUGA: Keponakan Prabowo Ungkap Perannya Usai Dilantik Jadi Wamenkeu II

Prabowo mengakui memang sengaja diminta Presdien untuk menggantikan posisinya pada acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 untuk latihan berpidato di hadapan audience.

"Presdien ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti tidak terlalu kaget setelah dilantik (Presiden)," kata Prabowo.

"Itulah cara beliau (Presiden Jokowi), salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima, seorang pemimpin yang baik adalah yang legowo, kemudian yang menyiapkan penggantinya, jadi ini yang saya rasakan," tambahnya.