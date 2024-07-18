Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Terapkan Digitalisasi, Kuota BBM Subsidi Aman?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |18:47 WIB
Pertamina Terapkan Digitalisasi, Kuota BBM Subsidi Aman?
Pertamina Terapkan Digitalisasi, Kuota BBM Subsidi Aman? (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dinilai mampu menjaga kuota BBM subsidi tepat sasaran. Termasuk di antaranya melalui sistem dan teknologi informasi yang digunakan Pertamina.

"Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,” kata Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Tauhid sependapat, penggunaan teknologi informasi tersebut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebab, Pertamina bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi plus batasan volume yang boleh dibeli.

“Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi,” kata dia.

Tauhid berharap, ke depan, Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi dan lebih tepat sasaran. Caranya bagaimana? Antara lain melalui perbaikan dan peningkatan teknologi tadi. Melalui upaya itu, Tauhid berharap BUMN energi itu bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode .

Dengan improvement teknologi, Tauhid berharap, bisa mendeteksi sejauh mana jarak yang sudah ditempuh kendaraan pengguna BBM subsidi itu. Apakah ada penambahan kuota BBM subsidi yang digunakan atau tidak. Dengan begitu bisa dipastikan BBM yang dibeli memang untuk kepentingan transportasi.

“Makanya, Pertamina tetap perlu melakukan penajaman dan meningkatkan teknologinya,” kata Tauhid.

