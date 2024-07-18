Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Duet Mentan dengan Wamentan Baru Hadapi Tantangan Pertanian

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |19:40 WIB
Duet Mentan dengan Wamentan Baru Hadapi Tantangan Pertanian
Mentan Siap Duet dengan Wamentan untuk Hadapi Tantangan Pangan. (foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut kehadiran Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Menurutnya, tantangan di sektor pangan dalam negeri kian kompleks.

Meski tantangan di bidang pangan semakin kompleks, Amran menyebut proses penanganan harus dalam waktu singkat, sehingga hal-hal yang masih tertinggal dapat dikejar, terutama di sisi produktivitas pangan itu sendiri.

“Sekarang tantangan ke depan makin kompleks, ada perubahan iklim, climate change, yang luar biasa, ada El Nino, ada kekeringan harus diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Amran saat ditemui di Istana Negara, Kamis (18/7/2024).

“Pangan ini strategis, kemarin kita di bulan Januari itu, kita harus kejar ke depan, kejar ketertinggalan kita agar produksi meningkat,” papar dia.

Ihwal tugas yang bakal diemban Wamentan, lanjut dia, tak ada pembagian tugas. Artinya, apa yang diusung dan dikerjakan dirinya juga merupakan tugas utama dari Wakil Menteri.

“Udahlah, menyatu, jangan bagi seakan-akan dua kantong. Nyatuh, tidak ada pembagian, menyatu satu kesatuan,” ucap Amran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178428/mentan-f7Ye_large.jpg
Mentan Amran Tindak Tegas Mafia: Naikkan Harga Pupuk, Izin Langsung Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176383/mentan-xTlK_large.jpg
Mentan Temukan 2.039 Kios Pupuk Bermasalah, Petani Rugi Rp600 Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162735/prabowo-ONeV_large.jpeg
Prabowo Kucurkan Rp8 Triliun Kembangkan 800 Ribu Hektare Perkebunan Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161072/mentan_amran-SdTI_large.jpg
Amran Sebut Sektor Pertanian Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159984/mentan_amran-J7M5_large.jpg
RI-Kanada Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertanian di Tengah Tantangan Global 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153618/mentan_amran-uXIP_large.jpg
Kiai Cholil Nafis Apresiasi Langkah Cepat Mentan Amran Kirim Bantuan Beras Kemanusiaan untuk Palestina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement