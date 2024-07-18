Duet Mentan dengan Wamentan Baru Hadapi Tantangan Pertanian

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut kehadiran Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Menurutnya, tantangan di sektor pangan dalam negeri kian kompleks.

Meski tantangan di bidang pangan semakin kompleks, Amran menyebut proses penanganan harus dalam waktu singkat, sehingga hal-hal yang masih tertinggal dapat dikejar, terutama di sisi produktivitas pangan itu sendiri.

“Sekarang tantangan ke depan makin kompleks, ada perubahan iklim, climate change, yang luar biasa, ada El Nino, ada kekeringan harus diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Amran saat ditemui di Istana Negara, Kamis (18/7/2024).

“Pangan ini strategis, kemarin kita di bulan Januari itu, kita harus kejar ke depan, kejar ketertinggalan kita agar produksi meningkat,” papar dia.

Ihwal tugas yang bakal diemban Wamentan, lanjut dia, tak ada pembagian tugas. Artinya, apa yang diusung dan dikerjakan dirinya juga merupakan tugas utama dari Wakil Menteri.

“Udahlah, menyatu, jangan bagi seakan-akan dua kantong. Nyatuh, tidak ada pembagian, menyatu satu kesatuan,” ucap Amran.