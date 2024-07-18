Wamentan Sudaryono: Food Estate untuk Makan Siang Gratis

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan food estate bakal menjadi sumber pangan untuk program makan siang gratis alias makan bergizi di masa Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kendati begitu, dia menegaskan lumbung pangan nasional itu bakal diperuntukkan secara luas, tidak hanya makan siang gratis semata.

“Lho, tentu dong (dipakai buat makan siang gratis), kan ini namanya produksi nasional kan, ya tentu dipakai buat apa aja, dijual di pasar ya kan, dibeli masyarakat. Jadi ada premium dan macam-macam dong, gak food state khusus ini, gak dong,” ujar Sudaryono saat ditemui wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Dia menyebut, food estate atau program lumbung pangan menjadi langkah terbaik untuk perintah mengantisipasi krisis pangan di Tanah Air.

Program ini didesain untuk mengantisipasi kelangkaan pangan dan menjaga pasokan pangan dalam negeri, khususnya kebutuhan beras. Food estate melibatkan dua pendekatan utama yakni intensifikasi dan ekstensifikas.

“Ini kan namanya produktivitas, produksi pangan nasional, kita harus meningkatkan produksi pangan nasional,” paparnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian bakal meningkatkan produktivitas pangan. Seperti memperluas intensifikasi lahan padi di Pulau Jawa dan luar Jawa, terutama lahan yang saat ini tidak dimanfaatkan alias menganggur.