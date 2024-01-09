Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Food Estate Disebut Untungkan Kroni, Mentan: Pertanian Bukan untuk Diperdebatkan tapi Dikerjakan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |15:13 WIB
Food Estate Disebut Untungkan Kroni, Mentan: Pertanian Bukan untuk Diperdebatkan tapi Dikerjakan
Mentan Amran Soal Food Estate. (Foto: Okezone.com/Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Food estate disebut-sebut salah satu pasangan calon presiden (Capres) dalam Debat Ketiga Capres. Food estate disebut hanya menguntungkan kroni.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan program lumbung pangan atau food estate bukan hal yang perlu diperdebatkan. Terlebih sudah ada keberhasilan pada program tersebut.

"Pertanian itu bukan untuk diperdebatkan, kemarin 600 hektare itu kita sudah tanami jagung berhasil kan, singkong juga," ujar Amran, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa (9/1/2023).

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berkolaborasi dalam food estate lahan jagung seluas 600 hektare di kawasan Food Estate Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Menurut Amran, food estate merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional, sehingga tak perlu diributkan atau diperdebatkan secara luas.

"Siapapun yang memperdebatkan pertanian, itu bukan untuk diperdebatkan tapi dikerjakan. Buktinya jagung sudah, umurnya dua bulan, seumur jabatan saya, sekarang tumbuh subur," katanya.

Food estate nantinya akan dijadikan sebagai sentra dan berkekuatan besar bagi cadangan pangan Indonesia, terutama dalam mengantisipasi kepadatan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/320/3036237/wamentan-sudaryono-food-estate-untuk-makan-siang-gratis-mhZlrIQ6zt.jpg
Wamentan Sudaryono: Food Estate untuk Makan Siang Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/320/3035297/jokowi-bakal-panen-perdana-food-estate-di-medan-setelah-3-tahun-digarap-xfgr9fSpD1.jpg
Jokowi Bakal Panen Perdana Food Estate di Medan Setelah 3 Tahun Digarap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027356/garap-food-estate-100-ribu-hektare-emiten-haji-isam-borong-2-000-ekskavator-senilai-rp4-triliun-byyzPKj4pK.jpg
Garap Food Estate 100 Ribu Hektare, Emiten Haji Isam Borong 2.000 Ekskavator Senilai Rp4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/320/2975590/food-estate-pulau-pisang-panen-1-094-ton-padi-UF0NrKNcMv.jpg
Food Estate Pulau Pisang Panen 1.094 Ton Padi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/320/2958231/mahfud-md-food-estate-gagal-dan-rusak-lingkungan-V1GDUyQ7VA.jpg
Mahfud MD: Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/320/2957692/mantan-menteri-lingkungan-hidup-curiga-food-estate-bukan-untuk-ketahanan-pangan-26GFejrFNs.jpg
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Curiga Food Estate Bukan untuk Ketahanan Pangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement