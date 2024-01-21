Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahfud MD: Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |20:04 WIB
Mahfud MD: Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan
Mahfud MD Soroti Program Food Estate. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD menilai pemerintah harus memperhatikan empat aspek. Di antaranya pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap hak warisan leluhur.

"Kami akan menggunakan empat tolak ukur itu," kata Mahfud saat menyampaikan visi dan misinya, dalam Debat Keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024).

Dirinya lantas menyinggung pemerintah sekarang yang abai melakukan empat tolak ukur itu. Dia pun memakerkan program kerjanya.

"Tetapi saya tidak melihat pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita, maka kita punya program petani bangga bertani di laut jaya, nelayan sejahtera," tuturnya.

