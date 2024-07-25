Rekomendasi Saham Cuan di Tengah Pelemahan IHSG

JAKARTA - Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova merekomendasikan sejumlah saham cuan untuk perdagangan hari ini. Di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada level 7.207-7.233.

“Namun, jika IHSG tembus ke bawah 7.207, maka diperkirakan bakal melanjutkan pelemahan menuju 7.159,” kata Ivan dalam risetnya, Kamis (25/7/2024).

Dalam risetnya level support IHSG berada di 7.207-7.233, 7.159, 7.099 dan 7.028. Sementara level resistennya di 7.374, 7.454 dan 7.500.

Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) dengan target harga terdekat di Rp2.730. ARTO telah menembus ke atas resisten fraktal Rp2.520 yang mengonfirmasi pembentukan wave iii dengan potensi kenaikan di level Rp3.080.

“Target tersebut dapat tercapai jika harga tembus di atas resisten penentu di Rp2.930,” imbuh Ivan.

Kemudian, dia menyarankan hold atau trading buy pada saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di rentang harga Rp2.550-Rp2.600 dengan target harga terdekat di Rp2.750. PTBA akan melanjutkan pembentukan wave (iii) menuju resisten penting Rp2.860 menurut analisis Fibonacci retracement, selama harga tidak turun di bawah Rp2.520 sebagai support.

Aksi hold atau buy on weakness disarankan pada saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di rentang harga Rp7.250-Rp7.400 dengan target harga terdekat di Rp8.575. TKIM diperkirakan dapat mengalami rebound jika harga tidak tembus di bawah Rp7.600 sebagai support terdekat yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 50 persen dari wave [i].