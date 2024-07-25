Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bos BRI Ungkap Penopang Pertumbuhan Laba Rp29,9 Triliun di Semester I-2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |10:23 WIB
Bos BRI Ungkap Penopang Pertumbuhan Laba Rp29,9 Triliun di Semester I-2024
Pendorong Pertumbuhan Laba Bank BRI di Semester I-2024. (Foto: Okezone.com/BRI)
JAKARTA - Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan alasan laba perseroan tumbuh di semester I-2024. Di mana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasian berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun.

Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja positif BRI Group tersebut tak terlepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit.

“Hingga akhir Triwulan II 2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy). Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun," ungkap Sunarso pada pemaparan press conference kinerja keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat. Hingga akhir Juni 2024 tercatat aset BRI tumbuh 9,54 persen yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan penyaluran kredit yang selektif dan prudent sehingga Perseroan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

“Rasio Loan at Risk (LAR) tercatat membaik atau turun, dari semula 14,94% pada akhir Triwulan II 2023 menjadi 12,00% pada akhir Triwulan II 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di kisaran 3,05% dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60%,” ujar Sunarso.

