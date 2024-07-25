IHSG Naik ke Level 7.264 pada Pembukaan Pasar Saham Hari Ini

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada pembukaan pasar saham hari ini. IHSG naik ke level 7.264,21.

Cukup fluktuatif dalam detik awal perdagangan, Kamis (25/7/2024), indeks langsung tertekan 0,29% di 7.241,59. Sebanyak 109 saham menguat, 119 saham melemah, 241 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp296,30 miliar dari net-volume 1,28 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 0,49 persen di 912,68, indeks JII turun 0,91 persen di 509,42, indeks MNC36 merosot 0,24 persen di 343,08, dan IDX30 koreksi 0,29 persen di 455,63.

Sebagian sektor berada di zona merah dipimpin bahan baku hingga konsumer. Sementara yang menguat hanya transportasi dan teknologi.