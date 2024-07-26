Mengenal Orang Dekat Prabowo yang Jadi Komisaris BUMN

Mengenal Orang Dekat Prabowo yang Masuk BUMN. (foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir merombak sejumlah direksi dan komisaris BUMN. Banyak orang-orang dekat Prabowo Subianto yang masuk.

Misalnya Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina. Simon tercatat sebagai petinggi di Partai Gerindra dengan menduduki posisi wakil sekretaris Dean Pembina DPP Gerindra.

Lalu Erick mengangkat Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN. Dia adalah eks Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pilpres 2024 lalu.

Kemudian diangkat juga Isra Daming Pramulya sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero). Dia masuk dalam Relawan Prabowo-Gibran, bahkan menjabat sebagai Sekretarais DPD Gerindra di Provinsi Sulawesi Barat.

Erick Thohir juga mengangkat Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Dia sempat ditunjuk oleh Partai Gerindra sebagai Koordinator Penggalang Pendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 yang lalu.

Sebelumnya juga ada nama-nama seperti Grace Natalie Louisa. Dia diangkat sebagai Komisaris MIND ID.