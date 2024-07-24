Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Lapor Dugaan Kasus Korupsi di INKA, Lagi Diusut Kejagung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:23 WIB
Erick Thohir Lapor Dugaan Kasus Korupsi di INKA, Lagi Diusut Kejagung
Erick Thohir laporkan dugaan korupsi INKA (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal melaporkan dugaan kasus korupsi di PT INKA (Persero). Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan dugaan korupsi tersebut dilaporkan langsung oleh Erick Thohir pada 2022, dengan berkirim surat ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Saat ini, kasus tersebut tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, dengan ditandai penggeledahan kantor PT INKA di Jalan Yos Sudarso, Madiun, Jawa Timur pada Kamis lalu (18/7/2024). Operasi ini dilakukan untuk mengungkap lebih dalam dugaan kasus korupsi yang menghantui perusahaan kereta api milik negara tersebut.

"Pada tahun 2022, Pak Erick itu, lewat deputi hukumnya, Mengirim surat ke Jampidum, supaya minta INKA diinvestigasi," ungkap Arya selepas acara di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

"Jadi ini adalah hasil investigasi oleh Jampidum, Setelah itu. Jadi yang melaporkan adalah Pak Erick," sambung Arya menegaskan.

Arya menuturkan investigasi dugaan korupsi PT INKA juga merupakan bagian dari salah satu contoh upaya bersih-bersih perusahaan BUMN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement