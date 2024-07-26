Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KEK Galang Batang Bidik Investasi Rp30 Triliun

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |20:47 WIB
KEK Galang Batang Bidik Investasi Rp30 Triliun
KEK Galang Batang bidik investasi Rp30 triliun (Foto: KEK Galang)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang membidik investasi Rp30 triliun tahun ini. Hingga 2023, investasi yang sudah direalisasikan di KEK Galang Batang mencapai Rp20 triliun,

Pemilik KEK Galang Batang, George Santos, menyampaikan sejak ekspor perdana Smelter Grade Alumina (SGA) yang dilepas oleh Presiden Joko Widodo pada 2022 lalu begitu berdampak pada aktivitas produksi dan ekspor yang terus meningkat.

"Hingga akhir tahun 2023, investasi yang sudah direalisasikan di KEK Galang Batang sebesar 20 triliun rupiah, dan tahun 2024 ini, KEK Galang Batang akan menarik investasi sebesar 30 triliun rupiah," ungkap George Santos, Rabu (26/7/2024).

Santos juga menambahkan Kini KEK Galang Batang sedang melakukan tahap pengembangan produksi menjadi 4 juta ton alumina.

"Saat ini, di KEK Galang Batang juga sedang melakukan tahap pengembangan produksi menjadi 4 juta ton alumina yang ditargetkan tahun 2026 dan nantinya akan meningkatkan nilai ekspor," ujarnya.

Kawasan KEK Galang Batang tumbuh menjadi sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya, baik dari refinery maupun proses smelter. Bahkan keberhasilan dalam memproduksi dan mengekspor alumina, membuat KEK Galang Batang menjadi primadona investasi di Indonesia.

Halaman:
1 2
