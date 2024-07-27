Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Gaji PNS Naik 2025

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |04:22 WIB
4 Fakta Gaji PNS Naik 2025
Kenaikan gaji PNS akan diumumkan Presiden Jokowi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAGaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan naik pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membenarkan perihal rencana kenaikan gaji PNS pada 2025.

Kepastian mengenai gaji aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024.

Berikut adalah fakta mengenai kenaikan gaji PNS yang dirangkum Okezone, Sabtu (27/7/2024).

1. Tahun lalu gaji PNS sudah naik 8%

Pada tahun lalu gaji PNS naik 8%, bisa dibilang pendapatan tertinggi PNS ada di angka Rp6,3 juta dan pensiunan mendapat kenaikan gaji hingga 12%

2. Belum ada kepastian terhadap besaran kenaikan gaji

Belum ada kepastian tentang kenaikan gaji PNS di tahun 2025, Airlangga hanya menyampaikan bahwa penyesuaian gaji bersifat peningkatan alias kenaikan

“Kalau penyesuaian kan ke atas,” ucapnya.

1 2
