HOME FINANCE PROPERTY

Penampakan Terbaru IKN Jelang Upacara HUT ke-79 RI, dari Hotel Milik Orang Terkaya hingga Rusun ASN

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |16:42 WIB
Penampakan Terbaru IKN Jelang Upacara HUT ke-79 RI, dari Hotel Milik Orang Terkaya hingga Rusun ASN
Penampakan IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) telah merampungkan beberapa bangunan menjelang Upacara HUT ke-79 RI.

Berikut rangkuman Okezone bangunan yang sudah rampung di IKN Nusantara, Sabtu (27/7/2024):

Hotel Milik Orang Terkaya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN menyampaikan Hotel Nusantara siap mendukung perayaan HUT Kemerdekaan RI di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kalau untuk Hotel Nusantara terakhir saya ke sana, Insya Allah siap 191 kamar," ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta.

Danis menambahkan, rencananya Hotel Nusantara di IKN akan dimanfaatkan untuk menerima para tamu upacara HUT Kemerdekaan RI.

"Saya kemarin sudah melihat fisiknya dan bertemu dengan GM Hotel Nusantara," katanya.

