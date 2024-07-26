Tol Beroperasi, Balikpapan ke IKN Cuma 1 Jam

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan Jalan Tol Akses IKN Seksi 3A, 3B, dan 5A dapat memangkas waktu perjalanan dari Bandara Sepinggan Balikpapan ke Nusantara, Kalimantan Timur.

"Menurut hitung-hitungan kita antara 1 - 1,5 jam," ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga dikutip Antara Jumat (26/7/2024).

Untuk progres ketiga seksi jalan tol tersebut yakni untuk jalan tol Akses IKN seksi 3A progresnya sudah mencapai 88 persen. kemudikan untuk Tol Akses IKN Seksi 3B progresnya mencapai 91 persen, dan progres Tol Akses IKN Seksi 5A mencapai 88 persen.

Pada intinya Jalan Tol Akses IKN siap untuk dimanfaatkan. "Jalan Tol Akses IKN Seksi 3A, 3B dan 5A sudah siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus," kata Danis.

Selain membangun Jalan Tol Akses IKN, Kementerian PUPR juga melakukan pekerjaan perapihan jalan nasional atau non-tol.