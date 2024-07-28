Pesepakbola Eropa Ini Mau Digaji Cuma Rp16 Ribu demi Bergabung dengan Tim Impian Masa Kecilnya

JAKARTA - Pesepakbola Eropa ini mau digaji cuma Rp16 Ribu demi bergabung dengan tim impian masa kecilnya. Momen ini terjadi saat mantan penyerang Kroasia menjadi pemain bebas.

Dia telah telah menandatangani kontrak dengan Hajduk Split hingga akhir musim dengan kesepakatan yang akan memberinya gaji USD1 atau sekitar R16.000. Hal ini membuat pecinta sepakbola terheran dengan keputusannya.

Lantas siapa pesepakbola Eropa ini mau digaji cuma Rp16 Ribu demi bergabung dengan tim impian masa kecilnya? Dia adalah Nikola Kalinic. Kalinic memulai kariernya dengan Hajduk, melakukan debutnya pada musim 2005-2006.

Serta kembali untuk ketiga kalinya hanya dalam waktu lima bulan setelah ia hengkang di akhir kontraknya.

Kalinic pernah bermain di Liga Premier bersama Blackburn, Serie A bersama Fiorentina, Milan, Roma, dan Verona, serta La Liga bersama Atlético Madrid. Ia akan mengenakan kaus bernomor 9 yang selalu dikenakannya di Hajduk setelah Aleksandar Trajkovski secara sukarela melepaskannya dan mengenakan kaus bernomor 27.

Sementara itu, perjalanan karier Nikola Kalinic dimulai dari Dnipro di Liga Ukraina, Fiorentina, dan AC Milan di Seria A Italia, Atletico Madrid di La Liga Spanyol, kembali ke Italia bersama AS Roma dan Hellas Verona, hingga berakhir kembali ke Hajduk Split.

Selama perjalanan kariernya di berbagai negara, Kalinic sukses meraih trofi UEFA Super Cup bersama dengan Atletico Madrid. Dirinya juga telah mencetak 164 gol dan 50 assist dalam 496 penampilannya bersama semua klub yang pernah ia bela.