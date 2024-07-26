Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Melihat Perbandingan Gaji Ezra Walian vs Alberto Rodriguez

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:22 WIB
Melihat Perbandingan Gaji Ezra Walian vs Alberto Rodriguez
Perbedaan gaji Ezra Walian dan Alberto Rodriguez (Foto: Persib)
A
A
A

JAKARTA – Perbandingan gaji Ezra Walian vs Alberto Rodriguez yang sama-sama memiliki bayaran tinggi. Ezra Wallian dan Alberto Rodriguez pernah menjadi perbincangan karena keduanya sempat berselisih di sesi latihan.

Ketika itu Ezra melakukan sebuah tembakan setelah mendapatkan operan bola, tak disangka bola yang diberikan dekat dengan kaki Alberto dan tendangannya tersebut mengenai kaki nya.

Selepas kejadian tersebut Ezra tidak menghiraukan nya dan pergi begitu saja, padahal disitu Alberto sedang meringis kesakitan. Alhasil kejadian itu banyak warganet yang ingin tahu dan membandingkan lebih besar mana gaji yang diperoleh dari 2 pemain tersebut.

Di sini Okezone telah merangkum tentang perbandingan Gaji antara Ezra Walian dan Alberto Rodrigue.

Sebetulnya banyak klub-klub di Indonesia yang tidak mau terbuka dengan gaji pemain yang di kontrak, tetapi banyak kabar yang beredar bahwasannya klub Persib suka menaruh tarif yang tinggi untuk gaji pemainnya.

Halaman:
1 2
