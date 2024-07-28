Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 yang Bakal Dibuka

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |04:21 WIB
Berikut Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 yang Bakal Dibuka
Pembukaan CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) termasuk CPNS dan PPPK 2024 segera dibuka.

Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Kementerian PAN-RB Mohammad Averrouce menyebut bahwa saat ini pengadaan CASN 2024 masih dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang sudah diinput oleh masing-masing instansi pemerintah.

“Untuk pembukaan CASN 2024 akan dilakukan jika tahapan verval dan persiapan instrumen baik regulasi maupun sistem sudah siap. Kami tidak ingin terburu-buru. Oleh karena itu, kami pastikan semuanya on the track dan meminimalisir kelalaian atau kesalahan sedetail mungkin,” ujarnya kepada Okezone.

Menteri PANRB sebelumnya sudah menjelaskan masih finalisasi usulan detail formasi dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Contohnya, kementerian/lembaga pusat itu mendapatkan kuota fresh graduate sekitar 200.000 lebih, tapi sampai hingga awal Juli, finalnya kementerian/lembaga yang mengusulkan belum sampai 200.000 formasi.

