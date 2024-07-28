Pastikan Air hingga Listrik Masuk IKN, Jokowi: Nanti Bermalam di Istana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan air bersih hingga listrik telah masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Ya ini saya lihat. Saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada. Tapi juga tempat tidur sudah ada, jadi bisa tidur. Sebagian furniture-nya sudah ada. Nanti bermalam di Istana,” ujar Jokowi kepada awak media di IKN, Minggu (28/7/2024).

Jokowi yang tampak mengenakan jaket bertuliskan Nusantara sebelum tiba di IKN, terlebih dahulu motoran bersama sejumlah influencer sambil mengecek Jalan Bebas Hambatan atau Tol yang merupakan akses ke IKN Seksi 3A-5A. Jokowi kemudian juga meresmikan jembatan Pulau Balang yang menjadi penghubung IKN dengan Kota Balikpapan.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengaku jalanan Tol menuju IKN sudah lancar dan mulus untuk dikendarai. “Tadi mencoba jalan itu paling gampang kalau naik sepeda motor ada sedikit terasa. Tadi saya mengajak beliau-beliau ini tadi naik motor merasakan jalan Tol menuju IKN. Meskipun belum selesai tapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus,” katanya.