Jokowi Akui Tidur Tak Nyenyak saat Bermalam di Kantor IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |10:11 WIB
Jokowi Akui Tidur Tak Nyenyak saat Bermalam di Kantor IKN
Jokowi Akui Tidur Tak Nyenyak di IKN (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidur tidak nyenyak saat bermalam di Kantor Presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Minggu 28 Juli 2024 malam.

"Enggak nyenyak (tidur). Saya ngomong apa adanya," kata Jokowi dalam keterangannya di Gedung Kantor Presiden, IKN, Senin (29/7/2024).

Jokowi mengatakan, alasan dirinya tidur taidak nyenyak dikarenakan baru pertama kali bermalam di Kantor Presiden.

"Ya mungkin pertama kali aja, masih belum apa ya, masih belum nyenyak," kata Jokowi.

 

Sementara, pada hari ini, Jokowi juga mengecek perkembangan IKN khususnya pembangunan Istana. Menurutnya saat ini pembangunan di IKN masih dalam proses.

"Ya kita datang ke sini untuk mengecek progres perkembangan terakhir dari pembangunan ikn khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses karena di sini ada ribuan yang bekerja, saya gak mau mengganggu mereka. Biar progresnya gak terhambat karena kedatangan saya," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
