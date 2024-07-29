Advertisement
Apa Alasan Jokowi Ajak Influencer ke IKN?

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |09:28 WIB
Alasan Jokowi Ajak Artis ke IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Presiden Jokowi didampingi sejumlah artis dan influencer ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kepala Negara juga kerja perdana di IKN pada hari ini.

Tidak ada alasan detail terkait Jokowi mengajak para artis dan influencer ke IKN. Yang jelas nama-nama besar seperti Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omesh, Dian Ayu hingga Gading Marten ikut dalam kunjungan Presiden ke IKN.

Diketahui, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 11.45 WIB. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Presiden disambut oleh sejumlah influencer atau pemengaruh untuk kemudian menuju ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tiba dengan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 15.00 Wita, Presiden Jokowi tampak mengenakan jaket touring berwarna hitam yang pada bagian punggungnya tertulis "Nusantara" dengan logo IKN di atasnya.

