HOME FINANCE PROPERTY

Uji Coba Kereta Tanpa Awak IKN 5 Agustus 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |12:12 WIB
Uji Coba Kereta Tanpa Awak IKN 5 Agustus 2024
Uji Coba Kereta Tanpa Awak IKN 5 Agustus 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)




JAKARTA - Uji coba kereta tanpa awak atau Autonomous Rail Transit (ART) Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan pada 5 Agustus 2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun memastikan hal tersebut usai melaksanakan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Garuda, IKN, hari ini. Dia mengatakan bahwa unit ART sudah ada di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Berkaitan dengan Kereta Api ART (Autonomous Rail Transit), beliau dari pertama kali saya lapor Presiden sangat (semangat) untuk menjadikan ini sebagai modal transportasi yang ada di IKN. Dan saya laporkan kepada Presiden bahwa ART sudah ada di Balikpapan. Jadi kalau mau lihat besok boleh lihat sama saya di Balikpapan dan itu akan diuji coba Insya Allah tanggal 5 (Agustus) sudah mulai uji coba,” ujar Budi Karya, Senin (29/7/2024)

Budi Karya mengungkapkan kerjasama ini dilakukan dengan perusahaan China dengan skema layanan gratis namun Otorita IKN bersama Kementerian PUPR memberikan jalan yang konstruksinya menyesuaikan kebutuhan ART.

“Skema apa yang kita lakukan dengan perusahaan dari China itu yaitu mereka memberikan layanan gratis kepada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU,” ujarnya.

Sementara itu, Budi Karya mengungkapkan akan ada dua trainset atau rangkaian kereta ART yang beroperasi yang melintasi IKN yakni Sumbu Kebangsaan yakni di Sumbu Barat dan Sumbu Timur.

