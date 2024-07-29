Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Groundbreaking IKN Tahap 7, Ada Bank Milik Orang Terkaya RI hingga Proyek Sukanto Tanoto

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |11:18 WIB
Groundbreaking IKN Tahap 7, Ada Bank Milik Orang Terkaya RI hingga Proyek Sukanto Tanoto
Rencana Groundbreaking Tahap VII IKN. (foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Groundbreaking tahap VII Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan kembali digelar pada awal Augustus 2024. Setidaknya ada 5 investor yang mulai menanamkan modalnya ke IKN.

Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebutkan kelima investor baru IKN terdiri dari Bank BCA yang akan membangun perkantoran bank, Intiland rencananya untuk membangun proyek hunian, Swiss-Belhotel, Indogrosir yang rencananya akan membangun Mixed Uses, hingga proyek milik konglomerat RI Sukanto Tanoto melalui Royal Golden Eagle (RGE) untuk membangun hotel bintang 5.

"Nanti minggu depan ada groundbreaking ada sekitar 5 dan itu sudah harus PKS (Perjanjian Kerja Sama), kalau tidak PKS tidak groundbreaking," ujar Basuki di IKN, Senin (29/7/2024).

Basuki menyebut dengan adanya penandatangan PKS antara investor dengan Badan Otorita, maka saat ini sudah ada uang yang mengalir ke Otorita untuk segera memulai pekerjaan tersebut.

"Itu harus segera lengkap dengan PKS, termasuk perizinan, kalau dengan PKS itu mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan kita masukan dalam rekening sementara," kata Basuki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement