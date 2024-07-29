Groundbreaking IKN Tahap 7, Ada Bank Milik Orang Terkaya RI hingga Proyek Sukanto Tanoto

JAKARTA - Groundbreaking tahap VII Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan kembali digelar pada awal Augustus 2024. Setidaknya ada 5 investor yang mulai menanamkan modalnya ke IKN.

Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebutkan kelima investor baru IKN terdiri dari Bank BCA yang akan membangun perkantoran bank, Intiland rencananya untuk membangun proyek hunian, Swiss-Belhotel, Indogrosir yang rencananya akan membangun Mixed Uses, hingga proyek milik konglomerat RI Sukanto Tanoto melalui Royal Golden Eagle (RGE) untuk membangun hotel bintang 5.

"Nanti minggu depan ada groundbreaking ada sekitar 5 dan itu sudah harus PKS (Perjanjian Kerja Sama), kalau tidak PKS tidak groundbreaking," ujar Basuki di IKN, Senin (29/7/2024).

Basuki menyebut dengan adanya penandatangan PKS antara investor dengan Badan Otorita, maka saat ini sudah ada uang yang mengalir ke Otorita untuk segera memulai pekerjaan tersebut.

"Itu harus segera lengkap dengan PKS, termasuk perizinan, kalau dengan PKS itu mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan kita masukan dalam rekening sementara," kata Basuki.