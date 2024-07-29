Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kantor Presiden di IKN Diberi Nama Istana Garuda

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |11:09 WIB
Kantor Presiden di IKN Diberi Nama Istana Garuda (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan nama gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara sebagai Istana Garuda.

“Beliau menyampaikan ini Istana Garuda, bukan Kantor Presiden lagi tapi namanya adalah Istana Garuda yang di bawah Istana Negara, official namanya Istana Garuda. Dan di sana, ada Istana Negara,” ungkap Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai rapat internal bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Garuda, IKN, Senin (29/7/2024).

Basuki juga telah melaporkan terkait perkembangan IKN saat ini. Bahkan, Presiden Jokowi juga memberikan dua arahan dalam rapat itu. Pertama, agar partisipasi masyarakat dalam penataan IKN tidak terpinggirkan.

“Kami pertama laporkan ada beberapa hal yang kami berdua sebagai Plt dan beliau menanggapi dan memberikan arahan, fokusnya pertama utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur ataupun bahkan digusur. Itu nanti dalam rangka kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

 

Kedua, kata Basuki, Presiden Jokowi ingin agar perizinan semakin cepat sehingga mempermudah masuknya investasi di IKN. Tidak hanya itu, Basuki mengatakan bahwa tata kelola di IKN harus menjadi contoh untuk perkotaan lainnya di Indonesia.

“Yang kedua untuk investasi, beliau juga memberikan, menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat. Dan cukup baik saja sekarang tapi harus cepat, apapun perizinan dan sebagainya itu agar lebih cepat. Dan ini akan menjadi contoh untuk tata kelola perkotaan lainnya,” kata Basuki.

