Jokowi Ngantor di IKN, Masih Banyak Pekerja Proyek Mondar-mandir

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada hari ini. Kepala Negara pun mengakui bahwa masih banyak pekerja yang lewat untuk pembangunan di IKN khususnya Kantor Presiden.

"Ya kalo berkantor ya soft ngantor. Karena kan (masih banyak) lewat pekerja juga," kata Jokowi dalam keterangannya di Gedung Kantor Presiden, IKN, Senin (29/7/2024).

Saat ini masih terdapat ribuan orang yang sedang melakukan pekerjaan pembangunan IKN. Oleh karena itu, Presiden tidak ingin kehadirannya mengganggu progres pembangunan yang sedang berjalan.

"Saya tidak mau banyak mengganggu mereka biar progresnya tidak terhambat karena kedatangan saya," ungkap Presiden.

Jokowi juga mengaku belum mengetahui sampai berapa lama dirinya akan berkantor di IKN. Jokowi masih akan melihat situasi, karena pekerja harus berhenti saat dirinya melakukan aktivitas di IKN.

"Ya melihat anu aja, lihat situasi aja. Ke sananya itu lewat orang bekerja berhenti semua. Paspampres itu lho semua dicek. Saya lewat, maksud saya yang kerja biar kerja, saya lewat," kata Jokowi.

Menurutnya, saat ini pembangunan IKN masih berjalan dengan baik. Dirinya juga akan memulai menggelar rapat di IKN.

"Ya semuanya kan masih berjalan, semuanya masih berjalan dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini, di ruang kerja presiden. Tapi saya gak bisa mengajak karena masih banyak yang bekerja. supaya semua yang bekerja gak terganggu. Masih ada pembersihan, masih ada furnishing. semuanya masih dalam progres yang baik," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai melakukan kegiatan di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Senin (29/7/2024).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengungkapkan bahwa pada hari ini Presiden Jokowi akan menerima tamu hingga rapat di Kantor Presiden.