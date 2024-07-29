Jokowi Resmi Ngantor di IKN Hari Ini, Langsung Gelar Rapat hingga Terima Tamu

Jokowi Resmi Ngantor di IKN Hari Ini (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Senin (29/7/2024).

Pada hari ini Presiden Jokowi akan menerima tamu hingga rapat di Kantor Presiden.

"Pagi ini Bapak Presiden akan menerima Tamu/Audiensi dan Rapat diruang Kerja Bapak Presiden di Kantor Presiden di IKN ini, seperti kegiatan acara harian saat Bapak berkantor di Istana Merdeka Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana dalam keterangannya.

Yusuf mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menggelar rapat dengan jajaran Otorita IKN, dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Rencana Beliau akan Rapat dengan jajaran OIKN didampingi Mensesneg dan MenPU," kata Yusuf.

Setelahnya, kata Yusuf, Presiden Jokowi juga akan menerima jajaran Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur.

"Kemudian juga akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim," kata Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidur tidak nyenyak saat bermalam di Kantor Presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Minggu (28/7) malam.

"Enggak nyenyak (tidur). Saya ngomong apa adanya," kata Jokowi.