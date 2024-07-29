Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Resmi Ngantor di IKN Hari Ini, Langsung Gelar Rapat hingga Terima Tamu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |10:24 WIB
Jokowi Resmi Ngantor di IKN Hari Ini, Langsung Gelar Rapat hingga Terima Tamu
Jokowi Resmi Ngantor di IKN Hari Ini (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Senin (29/7/2024).

Pada hari ini Presiden Jokowi akan menerima tamu hingga rapat di Kantor Presiden.

"Pagi ini Bapak Presiden akan menerima Tamu/Audiensi dan Rapat diruang Kerja Bapak Presiden di Kantor Presiden di IKN ini, seperti kegiatan acara harian saat Bapak berkantor di Istana Merdeka Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana dalam keterangannya.

 

Yusuf mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menggelar rapat dengan jajaran Otorita IKN, dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Rencana Beliau akan Rapat dengan jajaran OIKN didampingi Mensesneg dan MenPU," kata Yusuf.

Setelahnya, kata Yusuf, Presiden Jokowi juga akan menerima jajaran Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur.

"Kemudian juga akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim," kata Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidur tidak nyenyak saat bermalam di Kantor Presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Minggu (28/7) malam.

"Enggak nyenyak (tidur). Saya ngomong apa adanya," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement