HOME FINANCE MARKET UPDATE

Astra International (ASII) Catat Laba Rp15,8 Triliun di Semester I-2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |18:45 WIB
Astra International (ASII) Catat Laba Rp15,8 Triliun di Semester I-2024
Laba ASII pada Semester I-2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) meraih laba sebesar Rp15,85 triliun hingga semester I 2024. Capaian ini turun 9,12% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,44 triliun.

Sementara, laba bersih grup, tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Hermina mencapai Rp16,7 triliun, 4 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, jika memperhitungkan penyesuaian nilai wajar tersebut, maka laba bersih grup menurun 9 persen menjadi Rp15,9 triliun.

“Pelemahan kinerja ini terutama merefleksikan penurunan kinerja dari bisnis alat berat dan pertambangan grup,” kata Presiden Direktur ASII, Djony Bunarto Tjondro dalam keterangan resminya pada Selasa (30/7/2024).

Sebagai informasi, laba bersih divisi alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi ASII menurun 15 persen menjadi Rp5,8 triliun, terutama disebabkan penurunan kontribusi dari bisnis pertambangan dan alat berat, seiring dengan penurunan harga batu bara.

