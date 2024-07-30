Indosat (ISAT) Raup Laba Rp2,7 Triliun pada Semester I-2024, Naik 43,3%

JAKARTA - PT Indosat Tbk (ISAT) meraup laba bersih sebesar Rp2,73 triliun pada semester I 2024. Angka itu naik 43,3% dari periode yang sama sebelumnya Rp1,90 triliun.

Sejalan dengan kenaikan laba, pendapatan perusahaan juga naik 13,4 persen menjadi Rp27,97 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, ISAT membukukan pendapatan Rp24,67 triliun.

Secara rinci, segmen usaha layanan seluler berkontribusi sebesar Rp23,60 triliun, segmen MIDI tercatat sebesar Rp3,91 triliun, dan segmen usaha telekomunikasi tetap sebesar Rp458,9 miliar.

Adapun, pendapatan seluler naik 11,4 persen dibandingkan dengan semester pertama tahun 2023. Hal ini utamanya disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan data, meskipun terjadi penurunan dalam pendapatan dari layanan telepon dan jasa nilai tambah.

Sementara, pendapatan segmen MIDI naik 29,3 persen dibandingkan dengan semester pertama tahun 2023, ditopang oleh kenaikan pendapatan dari internet tetap, konektivitas tetap, dan layanan IT. Juga, pendapatan dari telekomunikasi turun 1,9 persen dibandingkan dengan semester pertama tahun 2023, yang disebabkan oleh penurunan pendapatan dari layanan telepon internasional.