Bakal Diganti Bahlil, Menteri ESDM: Kalau Benar Kenapa?

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal isu perombakan dirinya dengan Bahlil Lahadalia yang kini masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Tunggu saja, ya kalau benar kenapa?," jelas Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Ketika diminta tanggapannya perihal tersebut, Arifin meminta kepada teman-teman media untuk sehat selalu.

"InsyaAllah, pokoknya kalian sehat-sehat saja," tuturnya.

Sebelumnya, isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali berhembus menjelang lengsernya kepemimpinan Presiden Joko Wido (Jokowi) pada periode kedua.