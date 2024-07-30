Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Penampakan Hotel Nusantara di IKN Milik Aguan Cs yang Ditinjau Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:22 WIB
Ini Penampakan Hotel Nusantara di IKN Milik Aguan Cs yang Ditinjau Jokowi
Penampakan Hotel Nusantara di IKN (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Penampakan Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang ditinjau Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

Hotel Nusantara di IKN dibangun oleh Konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan kakap isinya orang-orang terkaya di Indonesia. Konsorsium ini dipimpin oleh bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Hotel Nusantara 

Setibanya di hotel bintang 5 tersebut, Jokowi meninjau langsung sejumlah fasilitas yang ada di hotel tersebut, mulai dari lobi, tempat makan, hingga kamar tidur.

 

Menurut Assistant Director of Sales Hotel Nusantara Hazel Yehezkiel Pauranan, saat ini hotel berkapasitas 191 kamar tersebut belum beroperasi secara penuh. Rencananya, Hotel Nusantara akan diresmikan pada 17 Agustus 2024

"Kita sudah mulai beroperasi belum sepenuhnya itu dari tanggal 28 Juli 2024, walaupun masih belum semua kamar siap untuk digunakan," kata Hazel dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

 BACA JUGA:

Hazel mengatakan bahwa hotel tersebut sudah selesai dibangun sejak dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Jokowi pada 21 September 2023. Saat ini, hanya terdapat proses pengerjaan furnishing di area lobi hotel.

"Progres saat ini sedang masih on progress furnishing di lobby, kalau Nusa Restaurant-nya sudah operasi," kata Hazel.

 Hotel Nusantara

Halaman:
1 2
