HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamen Tiko Ungkap 2 Cara Seleksi CFO BUMN

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |22:00 WIB
Wamen Tiko Ungkap 2 Cara Seleksi CFO BUMN
Wamen BUMN Tiko Ungkap Seleksi CFO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko meminta peran baik dari para Chief Financial Officer (CFO). Menurutnya, ini penting dilakukan agar perusahaan Indonesia punya kinerja yang baik di bursa.

"Kita berharap dengan peningkatan penerapan risk management dan peran CFO yang makin baik, perusahaan-perusahaan Indonesia makin bagus kinerjanya di bursa," katanya, Kamis (1/8/2024).

Tiko melanjutkan, BUMN sendiri memiliki dua cara dalam seleksi CFO. Yang pertama melalui internal development melalui program CFO School dan talent and succession management system, kemudian kedua dengan cara melajukan rekrutmen dari luar.

"Kita ada dua (cara rekrutmen). Yang pertama tentunya yang dari internal development. Kita ada CFO school juga. Jadi kita yang BUMN, kita ada talent pool yang kita didik secara spesifik," ungkap Tiko.

"Kita juga rekrut dari luar. Jadi kita juga kombinasi antara CFO yang kita ambil dari market, melalui headhunter dan sebagainya, tapi kita juga groom dari dalam yang memang talent terbaik dari BUMN itu," tambahnya.

Halaman:
1 2
