Sri Mulyani Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5% di Kuartal II-2024

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani meramal ekonomi Indonesia masih tumbuh 5% di kuartal II-2024. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) optimis momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berlanjut sejalan dengan peningkatan konsumsi dan investasi.

Sri Mulyani Indrawati menyebut, KSSK memperkirakan perekonomian pada kuartal II-2024 tetap tumbuh 5%.

BACA JUGA: Peran Krusial UMKM bagi Ekonomi RI

“Alhamdulillah kalau dilihat ekonomi Indonesia sampai dengan Q1 tunjukan kinerja yang baik, pertumbuhan Q2 tahun 2024 kami perkirakan antara April-Juni yang sudah selesai akan tumbuh di 5,0% atau sedikit di atas 5% yoy,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Pendorong terbesar dari perekonomian, kata Sri Mulyani adalah konsumsi rumah tangga dan investasi.

"Kita semua sudah tahu konsumsi masih terjaga dengan baik dan investasi mulai pickup," kata dia.