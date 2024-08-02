Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5% di Kuartal II-2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |13:20 WIB
Sri Mulyani Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5% di Kuartal II-2024
Sri Mulyani ramal ekonomi Indonesia tumbuh 5% (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani meramal ekonomi Indonesia masih tumbuh 5% di kuartal II-2024. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) optimis momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berlanjut sejalan dengan peningkatan konsumsi dan investasi.

Sri Mulyani Indrawati menyebut, KSSK memperkirakan perekonomian pada kuartal II-2024 tetap tumbuh 5%.

“Alhamdulillah kalau dilihat ekonomi Indonesia sampai dengan Q1 tunjukan kinerja yang baik, pertumbuhan Q2 tahun 2024 kami perkirakan antara April-Juni yang sudah selesai akan tumbuh di 5,0% atau sedikit di atas 5% yoy,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Pendorong terbesar dari perekonomian, kata Sri Mulyani adalah konsumsi rumah tangga dan investasi.

"Kita semua sudah tahu konsumsi masih terjaga dengan baik dan investasi mulai pickup," kata dia.

